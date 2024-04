Osterburg. - Die Mitarbeiterbefragung im Oktober 2023 fiel beim Pflegeteam Altmark gut aus. So gut, dass Geschäftsführerin Juliane Rudolph sich jetzt über eine Auszeichnung des Landes freuen kann: Sie erhält als eines von fünf Unternehmen der Altmark im Rahmen einer Festveranstaltung in der Johanniskirche in Magdeburg das Siegel „Das mitarbeiterorientierte Unternehmen - Hier fühle ich mich wohl“. 34 Betriebe bekommen das Siegel überreicht - ein Signal für einen attraktiven Arbeitsplatz.

„Ich gratuliere zu dem Erfolg. Schön, dass wir so ein Unternehmen gerade im Bereich der Pflege in unserer Stadt haben“, sagte die Vorsitzende der Vereinigung freie Wähler, Kathrin Rudolph, kürzlich bei einem Pressetermin. Stadtrat Michael Handtke ergänzte: „Pflege ist ein Zukunftsthema. Wenn es hier im ländlichen Raum attraktive Unternehmen gibt, die sich um das Wohl der älteren Bürger kümmern, umso besser.“ Handtke selbst hatte diese Auszeichnung als Geschäftsführer des Roland-Pflegedienstes in Stendal 2021 bekommen. Er weiß, was alles dazugehört.

„Ich habe im Oktober 2016 mit 27 Jahren in der Lindenstraße angefangen“, sagt Juliane Rudolph und lässt den Aufbau des Teams Revue passieren. „Wir waren zu dritt: meine Mutter, Karina Zerrahn und ich.“ 2019 zog das Büro in die Breite Straße in Osterburg. Heute zählt ihr Pflegedienst 15 Mitarbeiter, darunter vier Männer.

Tagespflege in Krumke mit Koppel und Obstgarten

Am 1. Mai 2023 folgte nach einem Jahr Bauzeit der nächste Meilenstein: die Eröffnung der Tagespflege in Krumke. Mit angrenzender Koppel und Obstgarten. Inzwischen gibt es ein Gewächshaus und Hofbeete. Wilhelm, der 17-jährige Sohn von Kathrin Rudolph, schnuppert gerade in den Pflegeberuf als Praktikant hinein. „Das Schönste ist das kollegiale Miteinander – hier fühlen sich alle wohl“, betont Juliane Rudolph. Davon kann sich ihr Neffe gerade selbst überzeugen.

Dieser Pluspunkt war ausschlaggebend für das Siegel. Heiko Wisny, Berater für die Landesinitiative „Fachkraft im Fokus“, hat mit konkreten Vorschlägen dazu beigetragen, dass Weiterbildung im Team großgeschrieben wird.

„Wir haben uns auf einer Informationsveranstaltung kennengelernt“, erzählt die Pflegeteam-Leiterin, „und sprachen über Punkte für Weiterbildungen wie Wundmanagement und Praxisanleitung für das Finanzierungsjahr 2024.“ Die Voraussetzung für die Bewerbung auf das Siegel in Form einer anonymen Befragung des Teams waren erfüllt. Dass die Mitarbeiter den Fragebogen mit so einer positiven Resonanz beantworten würden, hätte die 36-Jährige nicht gedacht. Um so mehr freut sie sich über das Ergebnis.