B189-Brücke über die Elbe bei Seehausen wird neu gebaut

Derzeit wird an der A 14-Brücke über die Elbe bei Wittenberge gebaut. Wenn die fertig ist, muss eine Lösung für die B 189 her. Die Instandsetzung der alten Elbbrücke gilt mittlerweile als so aufwendig, dass sie abgerissen und an derselben Stelle neu errichtet werden soll. Aber mit einem wichtigen Zugeständnis für Fußgänger und Radfahrer.

Foto: Ralf Franke