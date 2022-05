Beim Spaziergang: Ernst Paul Dörfler stellt in Osterburg sein neues Buch „Aufs Land“ vor

Osterburg - Der bundesweite Bibliothekstag fand in Osterburg bislang eher weniger Beachtung. „Das liegt vor allem an unseren immer kurz zuvor veranstalteten Literaturtagen. Danach brauchten wir einfach eine Pause“, begründete die Osterburger Bibliothekschefin Anette Rieger. Der „Tag der Bibliotheken“ am Sonntag ging in Osterburg dann aber doch nicht sang- und klanglos über die Bühne. Gemeinsam mit dem promovierten Ökochemiker und Autor Ernst Paul Dörfler lud Anette Rieger zum Spaziergang entlang der Werderwiesen ein.