Bekannte Filmmusiken erklingen in der Seehäuser St. Petri-Kirche. Das Philharmonic Volkswagen Orchestra gibt den Ton an.

Seehausen l Kantorin Sophie-Charlotte Tetzlaff spricht von einem besonderen Orchesterkonzert. Am 4. Mai nehmen die Musiker des Volkswagen-Orchesters auf der „Bühne“ in der altehrwürdigen St. Petri-Kirche Platz, um die Besucher zu begeistern. Der um 19.30 Uhr beginnende musikalische Abend stellt ein Benefizkonzert zum Erhalt von St. Petri dar.

Bekannte Filmmusiken, die vermutlich noch nie in der St. Petrikirche erklungen sind, werden unter Leitung von Hans-Ulrich Kolf musiziert, informiert die Seehäuser Kantorin. Kolf hat die Leitung seit 2002 inne. Er spielt neben dieser Tätigkeit Bratsche im Staats­orchester Braunschweig und ist ständiger Gast der Radiophilharmonie des NDR in Hannover. Neben der Weiterentwicklung des Klangkörpers und der Etablierung des Orchesters ist ihm die Zusammenarbeit mit jungen Musikern immens wichtig. So haben unter anderem Musikschüler aus Wolfsburg die Möglichkeit, in einem professionellen großen Orchester mitzuspielen.

Das Volkswagen Orchester, das seit 1949 existiert, ist deutschlandweit und auch international unterwegs. Es entwickelte sich zu einem kulturellen Aushängeschild. Gemeinschaftskonzerte mit Chören finden statt und auch im Hörfunk sowie im Fernsehen gab es verschiedene Auftritte. Das Orchester zeigt durch die vielen Benefizkonzerte, dass es sich durchaus seiner sozia­len Verantwortung bewusst ist. Mit insgesamt über 70 Auftritten war das Orchester, bestehend aus professionellen Musikern und Musikstudenten sowie einigen Mitarbeitern von Volkswagen, im vergangenen Jahr musikalisch präsent. So freut sich die Kantorin, dass die Wolfsburger Musiker auch in Seehausen ihr Können unter Beweis stellen werden und lädt alle Interessenten dazu recht herzlich ein.

Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird „um Spenden für Kirche/Orgel und alles, was sonst so anfällt, gebeten“, teilt Sophie-Charlotte Tetzlaff abschließend mit.