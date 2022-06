Besondere Premiere in der Arneburger Kunstscheune

Premiere in der Arneburger Kunstscheune: Die Teilnehmer des Arneburger Malzirkels stellen erstmals ihre Bilder aus. Vor rund drei Jahren fiel der Startschuss für diese Runde bei der Kreisvolkshochschule.

Der Malzirkel der Kreisvolkshochschule, Außenstelle Tangerhütte, unter Leitung von Dozentin Birgit Müller-Hock (Dritte von rechts) präsentiert erstmals seine Arbeiten in der Arneburger Kunstscheune. Die Hobbymalerinnen und der Hobbymaler kommen nach der Corona-Pause wieder regelmäßig zusammen.

Arneburg - Bilder der Mitglieder des Malzirkels der Kreisvolkshochschule bereichern die Arneburger Kunst- und Kulturscheune. Sechs Hobbymalerinnen und ein Hobbymaler, die in Arneburg und Umgebung beheimatet sind, geben Einblicke in ihr Hobby. Sie beziehen sich in ihren Aquarellen auf die Natur, aber auch auf Arneburger Ansichten und wollen damit die Betrachter erfreuen.