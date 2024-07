Vize-Bundeskanzler Robert Habeck (Die Grünen) will am Freitag, 12. Juli 2024, das Osterburger Unternehmen Ost-Bau besuchen.

Osterburg. - In Zusammenhang mit dem Besuch von Vize-Bundeskanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck (Die Grünen), beim Unternehmen Ost-Bau in Osterburg am Freitag sind zwei Demonstrationen angemeldet. Eine vom Verbund „Gegenwind Altmark“, in dem sich Gegner (Bürgerinitiativen, Vereine) des weiteren Ausbaus von Windkraftenergie vereint haben. Namentlich dahinter steht Renate Moesenthin, die angesetzte Zeit: 7.20 bis 9.30 Uhr.

Die zweite Demonstration wurde von Michael Ryll angezeigt. Gegen Preissteigerungen und für Frieden, von 7.30 bis 11 Uhr. Beide Demos finden auf dem Bürgersteig bei Ost-Bau im Osterburger Gewerbegebiet „Am Schaugraben“ statt.

Robert Habeck kommt im Rahmen seiner fünftägigen Sommerserie nach Osterburg. Er will sich ein Bild von der wirtschaftlichen Lage machen. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr.