Anette Rieger (im Vordergrund) bringt im September 2023 den Aufkleber „Barrierefrei“ an der Eingangstür zur Bibliothek an. Gemeinsam mit Bürgermeister Nico Schulz (links), Jürgen Lenski von der Altmärkischen Bürgerstiftung und Susanne Röhr aus dem städtischen Bauamt nahm sie an diesem Tag den Automatikantrieb der Eingangstür in Betrieb.

Foto: Nico Maß