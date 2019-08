Im Beisein von Museumschef Frank Hoche (von links) übergab Markus Mertens die Kunstarbeit an Nico Schulz. Foto: Nico Maß

Im Osterburger Rathaus erinnert eine Kunstarbeit an die Anfang 2019 ums Leben gekommene Künstlerin Irene Mertens.

Osterburg (nm) l Markus Mertens hat die in den 90er Jahren geschaffene bildliche Interpretation der Lyrik „Im Nebel“ von Hermann Hesse der Stadt vermacht. „Als Andenken an meine Mutter“, sagte er. Nico Schulz sorgte für einen Platz, an dem der Hingucker ins Auge fällt. Das Bild hängt im Bürgermeisterbüro. Weitere Arbeiten der Künstlerin finden sich unter www.altmarkkunst.de im Internet.