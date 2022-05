Bis Aschermittwoch fällt alles aus: Osterburger Karnevalisten sagen Auftritte ab

OCG-Vereinschef und Elferratspräsident Dennis Kathke (rechts) am 11. November bei der Eröffnung der Saison vor dem Osterburger Rathaus, links Prinz Felix und Prinzessin Julia Mäder. Der Auftakt blieb in dieser Saison bislang der einzige öffentliche Auftritt der Narren in Osterburg.

Osterburg - „In der fünften Jahreszeit bis zum Aschermittwoch regiert die OCG in der Stadt“: So beschriftete Schilder an den Osterburger Ortseingängen lassen eigentlich keinen Zweifel daran, wer während des Karnevals in der Stadt den Ton angibt. In diesen Tagen klingt der Spruch wie ein schlechter Witz. Denn von den „Machthabern“ ist nichts zu sehen. Das räumt auch OCG-Vereinschef Dennis Kathke ein, „hausgemacht“ sei die Abstinenz aber nicht.