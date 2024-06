Während eines nächtlichen Unwetters schlug ein Blitz in ein Wohnhaus in Osterburg ein. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte größere Schäden verhindern.

Osterburg/NM. - Ein Blitz ist während des Gewitters in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag wahrscheinlich in ein Wohnhaus an der Hainstraße in Osterburg eingeschlagen.