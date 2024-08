Osterburg/NM. - Osterburgs stellvertretender Bürgermeister Detlef Kränzel (parteilos) wechselt Ende September 2024 in den Ruhestand. Am Dienstagabend hat der Osterburger Stadtrat seine Nachfolge geregelt.

Die Politiker folgten in offener Abstimmung einmütig dem Vorschlag von Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und vertrauten Stefanie Fritze den Vize-Posten an.

Die Beamtin, die in Müggenbusch bei Havelberg zu Hause ist und seit Oktober 2006 im Amt für Finanzen der Osterburger Stadtverwaltung arbeitet, wird die Funktion zum 1. Oktober übernehmen. Gleichzeitig tritt Stefanie Fritze auch in der Kämmerei in die sprichwörtlichen Fußstapfen von Detlef Kränzel. Sie wird mit seinem Ausscheiden zur neuen Kämmerin der Einheitsgemeinde Osterburg.

Abseits der Wahl der stellvertretenden Bürgermeisterin hat sich am Dienstagabend noch eine zweite Personalfrage geklärt. Die CDU-Fraktion hatte bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrates im Juli den Vorsitz über den Ausschuss für Kultur und Sport erhalten. Da die Christdemokraten zwei Mitglieder für das Gremium nominiert hatten, obgleich sie nur einen Sitz in dem Ausschuss haben, wurde die Entscheidung über die Besetzung im Juli vertagt. Wie am Dienstagabend bekannt wurde, hat CDU-Fraktionschef Dennis Kathke überraschend auf den Posten des Vorsitzenden verzichtet. Mit Blick auf seine zahlreichen Funktionen in der CDU will er sich im Stadtrat auf den Fraktionsvorsitz konzentrieren, begründete er seine Entscheidung. Dafür setzte der Stadtrat einstimmig Osterburgs neuen Ortsbürgermeister Daniel Köhler auf den Chefposten des Ausschusses. Damit ist die Riege der Ausschusschefs komplett. Sven Engel (Freie Stadträte, Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung) sowie Johannes Sonnenberg (AfD, Ausschuss für Soziales und Ordnungsangelegenheiten) stehen schon länger als Vorsitzende fest.