Osterburg/JGE. - Am Standort der zukünftigen Norma-Filiale im Norden der Stadt Osterburg haben Bauleute die Bodenplatte betoniert.

Dafür wurden insgesamt 1.100 Tonnen Beton auf das Grundstück an der B 189/Krumker Straße gefahren. Der neue Einkaufsmarkt wird von Mitarbeitern des Seehäuser Unternehmens Terraplan gebaut. Er wird mit 1.200 Quadratmetern eine größere Verkaufsfläche besitzen als die heutige Norma-Filiale an der Ballerstedter Straße in Osterburg. Die Produktpalette soll indes nicht erweitert werden. Es bleibt beim bisherigen Sortiment.

Neben dem Markt wird aber auch die Bäckerei Kerkow auf dem Grundstück eine neue Verkaufsstelle einrichten. Läuft alles nach Plan, soll der Supermarkt im Herbst dieses Jahres seine Türen öffnen. Kurz zuvor dürfte der bisherige Standort an der Ballerstedter Straße schließen. Was aus diesem Objekt wird, bleibt abzuwarten.