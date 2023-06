Der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Hermann, hat eine Sportlerlegende der Stadt verabschiedet: Manfred Wittkowski (im Bild rechts). Für seine Erfolge im Boxsport und sein Engagement als Förderer Prignitzer Sportvereine hatte der 86-jährige Wittenberger im Mai die Ehrenplakette der Stadt erhalten, nun zieht „Manni“ nach Spanien um.

Wie Wittenberges Stadtsprecher Martin Ferch mitteilt, bestritt Wittkowski 158 Boxkämpfe, gewann davon 135 und stieg für die DDR-Nationalmannschaft in den Ring. Im Jahr 1954 holte er den DDR-Juniorenmeistertitel. Als Junior besiegte Wittkowski den späteren Olympiasieger Wolfgang Behrendt zweimal. Höhepunkt seiner Laufbahn war die Nominierung für die EM 1955 in Berlin-West. In den Jahren 1964 bis 1990 war Wittkowski Cheftrainer der Boxer der BSG CM Veritas Wittenberge. Als Abschiedsgeschenk überreichte Wittkowski dem Bürgermeister eine von ihm gefertigte Arbeit aus dem Jahr 1988. Es handelt sich um eine aus Weißmetall gegossene und verkupferte Silhouette der Stadt Wittenberge. Entstanden sei sie während seiner Arbeit im damaligen Nähmaschinenwerk der Stadt.