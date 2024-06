Gewerbegebiet an der A14 ja, aber Industriegebiet nein. So haben sich Bürger vorm Stadtrat Osterburg positioniert. Sie fürchten um den Verlust ihrer Lebensqualität.

Bürger aus Zedau und Krumke demonstrieren am 4. Juni 2024 vorm Verwaltungsgebäude in Osterburg gegen das Industriegebiet, das an der A14 entstehen soll.

Osterburg - Bürger aus Zedau und Krumke haben am Dienstagabend vor der Stadtratssitzung in Osterburg ihrer Wut bezüglich des geplanten Industriegebietes in ihrer Nähe an der A14 Luft gemacht.

Eines ihrer Plakate zeigte ein Industriegelände mitten in grüner Landschaft. Auf einem anderen, das Silke Buresch aus Zedau hochhielt, war formuliert: „Schweinemast, A14, Energiepark – was sollen wir noch ertragen?“ Gemeinsam mit ihrem Nachbarn Volkmar Schröter organisierte sie den Protest, an dem sich rund 20 Bürger beteiligten. Weil immer die Rede von einem Gewerbe-, nicht aber von einem Industriegebiet gewesen sei, es im Vorfeld keine Einwohnerversammlung dazu gab und weil plötzlich alles so schnell gehen soll, begründeten sie ihre Aktion vor dem Verwaltungsgebäude. „Es ist fast so, als ob plötzlich alle Ratsmitglieder geimpft wurden“, sagte Stadtratsmitglied Fabian Rieger (Die Grünen), den die Eile genau wie die Demonstranten stutzig machte.