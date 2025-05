Wahl in Osterburg am 25. Mai 2025 Bürgermeisterwahl in Osterburg: CDU spricht Wahlempfehlung aus

Drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Osterburg bekennt sich die CDU zu einem der beiden Kontrahenten: Amtsinhaber Nico Schulz tritt am 25. Mai gegen AfD-Kandidatin Sandra Matzat an.