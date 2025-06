Jugendarbeit gesichert Träger für Beetzendorfer Jugendklub gefunden

Das Jugendförderungszentrum Gardelegen will die Beetzendorfer Einrichtung betreiben. Stimmt der Jugendhilfeausschuss des Kreistages am 25. Juni zu, steht einer Öffnung an fünf Tagen in der Woche nichts mehr im Wege.