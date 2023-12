Dr. Michael Stachow blickt dankbar auf seine Zeit im Diakonie-Krankenhaus und in Seehausen zurück. Der 67-Jährige fühlt sich indes noch zu jung für den Ruhestand.

Seehausen. - Nach knapp sieben Jahren Einsatz für das Agaplesion Diakonie-Krankenhaus in Seehausen läuft der Vertrag mit Dr. Michael Stachow als Chefchirurg aus. Der Mediziner nimmt derzeit seinen Resturlaub. Am 18. Dezember wird der Hamburger, dessen Nachfolge mit Dr. Alwin Bulla geregelt ist, bei einem feierlichen Akt in der Petrikirche verabschiedet.