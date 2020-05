Inge Lüdecke (v. l.), Sonja Beutel, Marius Wöllner, Thomas Werner, Marlies Griep, Annegret Rozynek, Angela Albrecht und Pfarrer Christian Buro zeichneten in und vor der Lindenberger Kirche gestern die Videobotschaft an die Biker auf. Foto: Ralf Franke

Die sechste Auflage des Lindenberger Biker-Gottesdienstes muss aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben werden.

Lindenberg l Ein paar einheimische Zweiradfreunde der Kirchengemeinde Lindenberg hatten 2015 die Idee, auch im Zehrental einen Biker-Gottesdienst zum Start in die neue Saison zu veranstalten. Wünsche und Pläne fielen auf fruchtbaren Boden. Die Schar der Biker, die sich mit pastoraler Hilfe Gottes Segen holen und mit Gleichgesinnten treffen wollten, wuchs beständig.

Gut 100 Motorrad- und Soziusfahrer, bei denen es nicht immer auf Pferdestärken und Höchstgeschwindigkeit ankommt, wären sicher auch am Sonntag ans und ins Lindenberger Gotteshaus gekommen, um mit Pfarrer Christian Buro und dem Stendaler Superintendenten Michael Kleemann in sich zu gehen, an verstorbene Freunde zu denken, zu beten, den Klängen der Gitarrengruppe „feelstimmig“ zu lauschen, um nach dem Gottesdienst, einem Imbiss sowie einer Tasse Kaffee gleichermaßen gut behelmt und behütet gemeinsam zu einer ersten Ausfahrt ins Umland zu starten. Das vorsommerliche Wetter hätte bestens gepasst, nur die Corona-Pandemie machte Organisatoren, Bikern und Zaungästen in diesem Jahr einen Strich durch die Rechnung.

Unbeachtet blieb das Datum allerdings nicht. Mitglieder der örtlichen Glaubensgemeinde und Unterstützer aus dem Umland trafen sich mit Pfarrer Christian Buro aus Beuster, um zum Glockengeläut und zur Gitarrenmusik eine Videobotschaft mit Segensgruß an die Biker-Gemeinschaft aufzuzeichnen und damit dem Bedauern über die Absage, aber auch der Hoffnung auf ein Treffen im kommenden Jahr Ausdruck zu verleihen. So wie Superintendent Michael Kleemann, der für die Volksstimme eine kurze Botschaft an seine Mitstreiter verfasst hat.

Bilder Michael Kleemann ist Stammgast der Lindenberger Biker-Gottesdienste und traurig über die Absage. Der Stendaler Superintendent grüßt per Text- und...



Wo sonst dutzende Maschinen während der Andacht parken, gehörte der Platz am Sonntag einer Touren-Awo und einer ETZ 250. Foto: Ralf Franke



Christian Buro hat mittlerweile etwas Routine bei den bewegten Bildern. In Corona-Zeiten kann er wie andere Seelsorger auch mit kleinen Filmsequenzen per Smartphone vielleicht nicht alle seine Kirchenglieder erreichen, dafür sind die Botschaften weltweit per Mausklick zu empfangen. Frühere Pfarrergenerationen konnten von solchen Möglichkeiten nur träumen.

Das Video ist im Internet unter der Adresse www.kirche-nordostaltmark.de zu finden. Der gut fünfminütige Streifen schließt mit dem Biker-Bekenntnis, das mit Begriffen wie Freiheit, Weite, Ziel, Kraft, Schutz, Freundlichkeit, Achtsamkeit oder Mitmenschlichkeit viele Parallelen zwischen dem Glauben und dem motorisierten Hobby aufzeigt.