Schönebeck/Calbe/Barby/Bördeland. - Am bislang heißesten Tag des Jahres gab es am Mittwochnachmittag für die Feuerwehren der Region viel zu tun. Mehrere Brände entlang einer Bahnstrecke hielten die Einsatzkräfte stundenlang in Atem. Aufgrund der weiträumigen Ausbreitung wurden drei Abschnitte gebildet, welche jeweils von den Feuerwehren Schönebeck, Barby und Calbe geleitet wurden, teilt Kreissprecher Marko Jeschor mit. Nahe Calbe kam es infolge eines Flächenbrandes mit einem Ausmaß von rund 24 Hektar zudem zu einem Großeinsatz mit über 160 beteiligten Einsatzkräften.