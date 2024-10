„Sieht das nicht albern aus?“ Burkhard Lüdicke im Fundus des Seehäuser Carnevalsclubs (SCC). Der Verein aus dem Landkreis Stendal wird in diesem Jahr 70 Jahre alt.

Seehausen - Seit 70 Jahren heißt es „Seehausen, hajo“. Das soll am 16. November tüchtig gefeiert werden. Und zwar in einem beheizten Festzelt, weil die Wischelandhalle derzeit nur eingeschränkt nutzbar ist. Schade! Aber Humor hat noch immer geholfen, sagt Burkhard Lüdicke (60), Präsident und Zeremonienmeister des Seehäuser Carnevalsclubs (SCC), in einem Jubiläumsgespräch mit Karina Hoppe.