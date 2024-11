Die Stadt in der Altmark bereitet sich auf die besinnlichen Wochen vor und schmückt die Innenstadt. Wie die Breite Straße noch weiter herausgeputzt werden soll.

Der Weihnachtsbaum von Arneburg steht im Stadtzentrum in der Breiten Straße. Bald wird hier geschmückt.

Arneburg - Mit dem ersten Advent beginnt am kommenden Sonntag auch ganz offiziell die Weihnachtszeit. Viele Städte und Gemeinden putzen sich für die besinnlichen Wochen zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel heraus und schmücken ihre Straßen mit allerlei Lichtinstallationen. Auch Arneburg ist nun vorbereitet. Das wichtigeste weihnachtliche Symbol wurde nun im Stadtzentrum aufgestellt – der Weihnachtsbaum.

Der etwa sieben Meter hohe Nadelbaum wurde am frühen Dienstagmorgen angeliefert und auf dem Parkplatz vor dem Rathaus und der Tourist-Info in der Breiten Straße aufgestellt. Dafür rückte der Abschlepp- und Krandienst Freytag mit einem Kran an.

Unterstützt wurden sie dabei von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes und des Eigenbetriebs der Stadt Arneburg. Diese entfernten noch einige Äste und bereiteten den Baum für das Schmücken vor, dass für Mittwoch geplant ist.

Parkplatz noch gesperrt.

Der Weihnachtsbaum kommt aus Arneburg. Neben der Tanne soll auch die Breite Straße zur Weihnachtszeit leichten. Unter anderem sollen weitere Lichterketten und Sterne aufgehängt werden. Die Arbeiten werden zu Einschränkungen beim Parken in der Breiten Straße führen.

So ist der Parkplatz noch bis Mittwochnachmittag, 16 Uhr, gesperrt, wie die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck ankündigte. Zudem stehen weniger Parkplätze zur Verfügung.