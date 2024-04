Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterburg/Krumke. - Was für ein Rummel! So ein Spektakel wie zur Deutschen Meisterschaft der Jugend im Vierkampf hat es im Reitsportzentrum Krumke und an der Landessportschule in Osterburg noch nie gegeben. Drei Tage herrschte hier Ausnahmezustand.