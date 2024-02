Ein 70 Jahre altes Unikat der Osterburger Karnevalisten geht zurück an die OCG. Ortsbürgermeister beschenkt Präsident auf der Festsitzung.

Vor 70 Jahren handgestickt – Klaus-Peter Gose überreichte im Rahmen der Festsitzung der Karnevalisten in der Lindensporthalle in Osterburg (Kreis Stendal) die Schärpe der ersten Prinzessin der Bärenstäker OCG-Präsident Dennis Kathke.

Osterburg/ama. - Was für ein schönes Geschenk: Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gose überreichte dem Präsidenten der Osterburger Carnevalsgesellschaft, Dennis Kathke, am Sonnabend im Rahmen der Festsitzung die Prinzessinnen-Schärpe aus dem Jahr 1954.

30 Jahre war die Bärenstäker- Schärpe in Besitz seines Schwiegervaters Werner Schubert. „Sie ist handgestickt“, sieht Goses Frau Beate auf den ersten Blick. Die Tochter von Werner Schubert ist nicht nur ausgebildete Kürschnerin. 1984 wurde die damals 32-Jährige mit ihrem Mann zum Prinzenpaar der OCG gekürt und bekam von ihrem Vater die Schärpe der ersten Prinzessin der OCG geschenkt. Wie er dazu kam, weiß die einstige Prinzessin gar nicht mehr. Damals feierten sie vom 11.11. an im Kulturhaus durch bis zum Aschermittwoch. „Früher haben die Seehäuser die Osterburger Bärenstäker genannt und die wieder die Seehäuser Ebendürer. Also Abenteurer“, klärt Beate Gose auf, „um sich zu necken.“ Weil die Schärpe doppeltes Jubiläum hat, bekommt sie jetzt der Verein. „Sie bekommt einen Ehrenplatz“, versichte OCG-Präsident Dennis Kathke.