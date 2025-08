Wenn die B189-Brücke Mitte 2026 außer Betrieb genommen wird, gibt’s für Elbanrainer keinen direkten Weg nach Wittenberge mehr. Die Kommune will das noch abwenden.

Geestgottberg. - So kann man nicht mit Menschen umgehen. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Ökologischer Wahnsinn – es sind schon einige deutliche Worte angesichts des drohenden Umstandes gefallen, dass Elbanrainer von Wahrenberg bis Losenrade ab Mitte 2026 in Zusammenhang mit dem A14-Bau in die Röhre gucken könnten.