Anzeige wird erstattet Eichen geklaut: Symbole für Baubeginn der Autobahn 14 zwischen Lüderitz und Osterburg sind weg

Kaum waren sie in der Erde, sind sie verschwunden. Diebe haben zehn Eichen geklaut, die am 9. September bei Rochau gepflanzt wurden. Sie standen symbolhaft für den Baubeginn am Autobahnabschnitt zwischen Lüderitz und Osterburg.