Vom Hierbleiben, Wegziehen und Zurückkehren: In Osterburg machen drei junge Frauen dieselbe Ausbildung und gehen doch ganz unterschiedliche Wege.

Ein Beruf, drei Geschichten: Diese neuen Fachkräfte aus dem Kreis Stendal verraten ihre Zukunftspläne

Notar Thomas Schmidt mit seinen drei Auszubildenden Jasmine Klass, Vivien Strebe und Gina Bartsch (von links) im Osterburger Büro.

Osterburg. - Eine kommt, eine geht und eine bleibt: Im Büro des Osterburger Notars Thomas Schmidt machen drei junge Frauen dieselbe Ausbildung und haben doch ganz unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Mit dem neuen Schuljahr beginnt für eine Rückkehrerin in die Altmark ein neuer Lebensabschnitt, während ihre zwei Vorgängerinnen sich als begehrte Fachkräfte neuen Herausforderungen stellen. Eine von ihnen zieht es sogar ins Ausland.