Norbert Lazay spricht über Christoph Entzelt am Stadtgeburtstag von Osterburg (Kreis Stendal) am 3. Oktober 2024 das Loblied auf die Altmark.

Osterburg - Wer meint, schon alles über Osterburg zu wissen, sollte sich den Vortrag von Pfarrer Norbert Lazay zum Stadtgeburtstag am 3. Oktober nicht entgehen lassen. Der Verein Freunde und Förderer des Kreismuseums Osterburg lädt zu einem Abend ein, der nicht nur für Historiker interessant ist.

Von wegen „die Altmark kennt keiner“! Schon im Jahr 1579 erschien ein Loblied in der „Chronik der Altmark“ von Christoph Entzelt. Im Rahmen des Sachsen-Anhalt-Tages schlüpfte Lazay beim Festumzug mit historischen Persönlichkeiten der Region bereits in dessen Rolle und Kleidung. Der Vereinsvorsitzende des Altmärkischen Heimatbundes und Vizepräsident des Landesheimatbundes Sachsen-Anhalt hatte eigens dafür das Loblied auf die Altmark vergrößert. Am Mittwoch, 2. Oktober 2024, erzählt Norbert Lazay aus dem bedeutungsvollen Schaffen von Christoph Entzelt.

1517 in Saalfeld geboren und 1583 in Osterburg verstorben, besuchte er während des Studiums an der Universität zu Wittenberg die Vorlesungen Martin Luthers. 1539 wurde er Rektor in Tangermünde. Danach war er als Pfarrer in Rathenow und ab 1558 in Osterburg tätig. Nach seiner Zeit als Seelsorger beschäftigte Entzelt sich mit der Geschichte der brandenburgischen Altmark. Das Ergebnis seiner Forschungen veröffentlichte er 1579 in Magdeburg die „Cronica der alten Mark". Noch heute gilt Entzels Chronik der Altmark als eines der umfangreichsten und führenden Nachschlagewerke unter Historikern. Alle Mitglieder und interessierten Bürger sind ab 18 Uhr in die Gaststätte „Zum Kanzler“ eingeladen.