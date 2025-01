Franz Ludwig Güssefeld, 1744 geboren in Osterburg, darf als vergessene Größe bezeichnet werden. Dabei war er einer der angesehensten Kartographen seiner Zeit.

Osterburg. - „Guck mal einer an“ lautet der Name einer Volksstimme-Serie. Wir stellen darin historische Persönlichkeiten von Aland, Biese oder Uchte vor, die von öffentlicher Bedeutung waren. Die es im weitesten Sinne „zu etwas gebracht“ haben, aber kaum jemand auf dem Schirm hat. Heute Franz Ludwig Güssefeld, 1744 geboren in Osterburg, gestorben 1808 in Weimar. Er war einer der angesehensten Kartographen der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im deutschen Raum, berühmt für die Genauigkeit seiner Landkarten.