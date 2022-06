Ermittlungen gegen Mitarbeiter der VR Plus Altmark-Wendland: Bauern um Getreideernte betrogen?

Bei Getreidelieferungen an eine Annahmestelle der VR Plus Altmark-Wendland soll es zu einem langjährigen Betrug zu ungunsten von Landwirten gekommen sein. Betroffen ist der Fuhrpark in Osterburg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Der Betriebshof der VR Plus Agrar in Osterburg. Gegen Mitarbeiter des Unternehmens gibt es schwere Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft Stendal hat Ermittlungen aufgenommen.

Osterburg/Salzwedel - Ein ehemaliger Mitarbeiter des Agrarhandels der Genossenschaftsbank VR Plus Altmark-Wendland hatte die Vorgänge in der Getreideannahmestelle des Fuhrparks in Osterburg angezeigt. Inzwischen hat die Bank ihrerseits Anzeige erstattet. „Wegen sämtlicher in Betracht kommender Delikte, insbesondere Unterschlagung und Hehlerei von Getreide“, informiert die Staatsanwaltschaft Stendal auf Anfrage der Volksstimme. Nach Angaben von Birte Iliev von der Staatsanwaltschaft soll es beim Wiegen von angeliefertem Getreide zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein.