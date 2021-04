Essen angebrannt: Rauchmelder schlägt in Osterburger Wohngebiet Alarm

Osterburg. Kurz nach 13 Uhr schlug am Freitag ein Rauchmelder in einem Wohnblock an der Fröbelstraße Alarm. Wie Einsatzkräfte der Osterburger Feuerwehr kurz darauf vor Ort nach Öffnen der betroffenen Wohnung feststellten, „war allerdings zum Glück kein Feuer die Ursache für den Alarm“, berichtete Stadtwehrleiter Sven Engel. Stattdessen habe angebranntes Essen Rauch verursacht, auf den die Warntechnik reagierte. Nachdem sich die Brandbekämpfer nach Angaben von Engel auch versichert hatten, dass der Bewohner wohlauf war, traten sie die Rückfahrt zum Gerätehaus an. Gegen 13.40 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehrleute beendet.