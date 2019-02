Die Osterburger Carnevalsgesellschaft (OCG) hat am Sonnabend den ersten Abendauftritt ihrer 44. Saison absolviert.

Behrendorf l Elferrat und Stadtwache marschierten auf, OCG-Präsident Thorsten Schulz begrüßte die Gäste, Prinzessin Sandy vom Zwergenland und Prinz André vom Winde verweht proklamierten die Kussfreiheit. Nach diesem Auftakt stellten die Osterburger Faschingsmacher am Sonnabend im Behrendorfer Dorfgemeinschaftshaus einen bunten Programm-Mix auf die Beine, der ganz im Zeichen von Meer, Strand und Palmen stand. Da war zum einen Katrin Ganser, die in ihrem Reisebüro „Sonne raus-Sangria rein“ der Mittvierziegerin Beate (Nicole Nuss) auf amüsante Weise bei der Buchung eines Türkei- oder Jamaika-Urlaubs gleich noch eine Partnervermittlung mit entsprechenden Kandidaten empfahl. Ebenso witzig, aber auch gewohnt spitzzüngig sinnierte „Urlauber“ Christoph Pflug in seiner Bütt über das akuelle politische Geschehen, um zu dem Fazit zu kommen: „Wir brauchen keine Kasperköppe aus Magdeburg.“ Für Schunkeleinlagen und aktives Mitsingen zeichneten erneut die Sänger des Knabenchors verantwortlich. Auch die Trommler der „Bassbombass“ überzeugten einmal mehr mit ihrer Performance auf ausgedienten Ölfässern und ähnlichen Klangkörpern. Discospatzen und Biesemäuschen sorgten mit ihren Tänzen für Begeisterung, später holten sich dann auch die Schwergewichte des Männerballetts den verdienten Beifall ab.

Nach der gelungenen Premiere stehen den Spaßmachern die nächsten Auftritte ins Haus. Dazu reisen sie nach Tangerhütte und Vietzen, bevor unter anderem das Heimspiel in der Osterburger Lindensporthalle am 23. Februar sowie der Faschingsumzug am 2. März durch die Osterburger Innenstadt den Schlusspunkt hinter die 44. Saison setzen.