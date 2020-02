Prinzessin Isabell „vom Puzzleglück“ und Prinz Wotan „von der flotten Abwehr“ regierten das junge Narrenvolk in Osterburg. Foto: Stephan Metzker

Die jüngsten Faschingsfans sind beim Heimspiel der Osterburger Carnevalsgesellschaft voll auf ihre Kosten gekommen.

Osterburg l Viele Muttis und Vatis fanden mit ihren Kindern am Sonntagnachmittag den Weg in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle, um sich mit den Mädchen und Jungen das Programm anzuschauen oder ihre Kleinsten selbst einmal in Aktion auf der Bühne zu erleben. Clown Diddi (Dietmar Handzelek) fand Unterstützung durch die Clowns Sunny (Sandy Schulz), Tine (Christine Rozynek) sowie Tommi (Thomas Petzholz).

Gut gelaunt führte das Quartett durch den Nachmittag und begrüßte eingangs den Hofmarschall „Antonio“ mit den großen und kleinen Prinzenpaaren in Begleitung der Stadtwache sowie der Gardemädchen. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch Prinzessin Isabell „vom Puzzle­glück“ und Prinz Wotan „von der flotten Abwehr“. Anschließend zeigten die Tanzbienchen mit ihrem Gardetanz ihr Können, bevor die Kinder und Erzieherinnen des Jenny Marx-Kindergartens die Bühne enterten. Mit den Liedern „Ein Popel“ und die „Kuh“ heizten sie die ausgelassene Stimmung in der Lindensporthalle tüchtig an.

Zudem sorgten Mara-Lotta und Mila mit ihrer Bütt „Das Leben als Kind ist schon ne Qual.“ für zahlreiche Lacher beim närrischen Publikum.Bunt gekleidet und ausdrucksstark zeigten anschließend die Knirpse des DRK-Kindergartens Sonnenschein ihre Darbietungen zu einem Affen-und Sambatanz dem Publikum. Großer Applaus war garantiert. Danach hatten die Tanzbienchen noch einmal ihren großen Auftritt, sie präsentierten ihre neueste Choreografie. Den krönenden Abschluss bildete der Kindergarten Zwergenland aus Rossau mit einer Schunkelrunde zu „Hände zum Himmel“ oder dem „Tschu Tschu Wa“- Song. Mit dem bekannten Stimmungshit Hulapalu von Andreas Gabalier endete der bunte Nachmittag bei einer Polonaise durch den Saal und einem ausgiebigen Luftballonregen.