Fast 500 Übernachtungen: Neuer Rekord auf dem Wohnmobil-Stellplatz Seehausen

Die Entsorgungsklappe ist für manch? Wohnmobile schwer erreichbar, erzählte Doreen Neumann (l.) dem Seehäuser Ausschuss. Foto: Karina Hoppe

Seehausen - Am kühlen Montagabend standen nur drei Wohnmobile am Umfluter, mit Kennzeichen aus Cuxhaven, Leipzig und aus dem Landkreis Donau-Ries (Bayern). Manchmal sind es zehn und noch mehr. „Noch mehr“, der Eindruck stimmt überhaupt, denn die Saison 2021 bricht schon jetzt abermals den Übernachtungsrekord auf dem Wohnmobil- und Caravanstellplatz Seehausen. Stand gestern zählt die Touristinfo 490 Übernachtungen, hinter denen 407 Fahrzeuge, meistens Wohnmobile, aber auch Caravans oder Bullis, stehen. Unabhängig davon, wie viele Personen an Bord sind. 490 Übernachtungen und die Saison des ganzjährig geöffneten Platzes begann coronabedingt erst am 26. Mai – und sie ist noch nicht beendet. Die letzten Urlauber in 2020 kamen Ende Oktober, also sind theoretisch noch zwei Monate Luft. Das Wetter entscheidet.

Eine Dusche häufig von Gästen gewünscht

Ende 2020 standen 391 Übernachtungen in den Buchungsunterlagen der Touristinfo, 2019 waren es 259 und 2018 insgesamt 240 Übernachtungen. Die Tendenz geht also steil nach oben, Grund genug, um den Platz weiter zu optimieren. Diesbezüglich führte Doreen Neumann, Leiterin der Stadtbibliothek und Touristinfo, den Seehäuser Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Soziales und Kultur am Montagabend über den Platz. Im Gepäck einige Verbesserungsvorschläge: So bedürfe es mindestens zwei weiterer Stromsäulen, eine quasi im Rücken des Toilettenhäuschens, um Kabelsalat auf dem Weg und damit unnötigen Stolperstellen zu vermeiden. Und eine direkt hinter der Touristinfo, „da dies auch ein beliebter Stellplatz für Stammgäste ist“, sagt Doreen Neumann. Außerdem sollte die Ver- und Entsorgungsstation über die bestehende Klappe hinaus um eine befahrbare Rinne erweitert werden, „da große Wohnmobile nicht an die Klappe kommen“. Der Trinkwasserhahn benötige überdies einen Abstandshalter, damit er nicht in Berührung mit der Bordtoilette kommt, das Toilettenhäuschen sollte modernisiert werden und eine Dusche erhalten, die Einfahrten könnten – gegebenenfalls mit Fahnen – noch besser markiert werden. Und vielleicht lohne es sich doch, über ein Schrankensystem nachzudenken. So huschen wirklich keine anderen Autos mehr unerlaubt über den Platz und es könne auch kein Urlauber mehr entwischen.

In jedem Fall zahle es sich in vielfacher aus, dass das Seehäuser Ehepaar Madleen und Roland Schlaf an den Wochenenden auf ehrenamtlicher Basis Kontakt zu den Wohnmobilisten aufsucht. „Wir bekommen sehr viel positives Feedback“, äußerte Roland Schlaf am Montag während der Ausschusssitzung. „Die Leute haben natürlich alle viel Zeit zum Erzählen“, sagte er und lachte, zwei Stunden seien bei einem „Kontrollgang“ jedenfalls nichts.

Bürgermeister Detlef Neumann (parteilos) brachte noch eine installierte Beregnungsanlage ins Spiel, „es gab ja Zeiten, da war nicht mehr viel über von dem schönen Rasen und es staubt dann sehr“. Vielleicht sei der Weg auch optimierbar.

90-prozentige Förderung für Wohnmobil-Stellplätze

Kurzum, es gibt viele Ideen – und laut Bürgermeister Neumann in Sachsen-Anhalt eine 90-prozentige Förderung für Wohnmobilstellplätze. Die Idee ist nun, die Verbesserungsvorschläge gemeinsam mit einem Planer sattelfest zu machen, um dann einen Förderantrag stellen zu können. Eine entsprechende Beschlussvorlage für den Stadtrat soll vorbereitet werden.

Am Montag nach 20 Uhr kamen noch neue Wohnmobile am Umfluter an. Sie verabschiedeten sich gestern mit den allerbesten Grüßen und wollen Seehausen weiterempfehlen.