Wegen maroder Straßen und Gehwege, Bürokratie-Irrsinn und fehlendem Bauland: In Osterburg haben Politiker darüber diskutiert, was sie von der neuen Bundesregierung erwarten.

Osterburg. - „Wenn etwas nicht läuft, wird es hier als Erstes sichtbar“, sagt Bernward Küper. Was der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds in Sachsen-Anhalt meint, sind fehlende Ärzte, lahmes Internet und Schlaglöcher auf den Straßen. Für viele dieser Probleme hat die neue Bundesregierung in Berlin Besserung versprochen. Doch womit können kleine Kommunen auf dem Land wie die Einheitsgemeinde Osterburg in den nächsten vier Jahren wirklich rechnen? Darüber hat Küper mit Politikern und Interessierten in der Biesestadt diskutiert.