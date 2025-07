Strafanzeige im Landkreis Stendal Fohlen geritzt - Züchter bei Stendal haben Angst vor einem Pferdeschlitzer

Ein Unbekannter hat Pferde des Zuchtbetriebs Dörge in Möllenbeck und eines Halters in Kremkau verletzt. In der Szene wächst die Sorge vor weiteren Übergriffen.