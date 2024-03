In der Altstadt von Werben/Elbe in der Altmark ist ein Wohngebäude ausgebrannt. Möglicherweise gibt es ein Todesopfer. Die Kripo hat den Fall übernommen.

In der Altstadt von Werben (Fabianstraße) ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fachwerkhaus ausgebrannt.

Werben - Der Alarm ging nachts kurz nach 3 Uhr. In der Fabianstraße in der Altstadt der Hansestadt Werben ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Einfamilienhaus aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten.