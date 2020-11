Die neue Osterburger Weihnachtsbeleuchtung trifft offenbar den Nerv der Leute, Ehepaar Geyer möchte sogar für die Sternchen spenden.

Osterburg l Den Anstoß gab Burkhard Geyer. „Als mein Mann abends nach Hause kam, hat er total von der neuen Straßenbeleuchtung geschwärmt“, sagt Gabi Geyer. Er wollte es nicht dabei bewenden lassen und das Osterburger Ehepaar beschloss schließlich, dass es die Stadt bei der Finanzierung der Beleuchtung unterstützt. Gabi Geyer kündigt an, als selbstständige Wirtschaftsprüferin 100 Euro zu spenden und ihr Mann legt nochmal 100 Euro aus privater Tasche drauf. „Wir wissen doch alle, dass die öffentlichen Mittel knapp sind“, sagt Gabi Geyer. Um so mehr müsse man die Stadt loben und unterstützen, wenn sie trotzdem Geld für „das Schöne“ in die Hand nimmt. „Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir es so sehr.“ Vielleicht helfe das Geld bei den Stromkosten, vielleicht lässt die Stadt die Sterne ein paar Tage länger leuchten. Vielleicht könne die Beleuchtung gar noch ausgebaut werden. Nicht allein durch Geyers Spende, aber es sei doch möglich, dass auch noch andere etwas dazu beitragen möchten.

Die Beleuchtung erweitern?

Der Wunsch, dass die Weihnachtsbeleuchtung noch ausgebaut wird, besteht. Er wurde erst am Donnerstag wieder im Kulturausschuss laut. Die Beleuchtung könnte noch auf die Bismarker Straße ausgeweitet werden, das Areal um Proka herum schmücken oder die Breite Straße bis zum Huchelplatz zieren – Ideen gibt es viele. Und vielleicht sei ja unter Zuhilfenahme von Spenden auch noch mehr machbar, sagt Einheitsgemeindebürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler), „wenn da jetzt eine kleine Dynamik entstehen würde, warum nicht“. Vertreter des Kulturausschusses, des Ortsrates und der Einzelhändler hätten bei der Auswahl auf jeden Fall „ein guten Händchen“ bewiesen, so Schulz, der schon viel positives Feedback erhalten habe. Wie der Kulturausschussvorsitzende Wolfgang Tramp (Die Linke) mitteilt, habe die Firma Elektro-Magerin die Qualität der Lichterkette gelobt. „Ich denke doch, da haben wir etwas Ordentliches ausgesucht, übrigens einstimmig“, so Tramp.

Für Spenden an die Stadt Osterburg:

IBAN: DE63 1203 0000 0000 7650 08

Spendenzweck: 57301012/Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung