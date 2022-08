Osterburg Garagen sollen einem neuen Supermarkt weichen

Für die drei nördlichsten Reihen des Garagenhofes III am Rand des Wohngebietes An der Golle in Osterburg läuft allmählich die Zeit ab. Dort ist ein Supermarkt geplant. Die Garagenbesitzer sollen freiwillig weichen. Dafür lockt die Stadt befristet mit besonderen Angeboten.