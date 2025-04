Heiko Karg will mit den Osterburger Sadtwerken die Fernwärme zur umweltfreundlichen, günstigen Alternative für die Wärmeversorgung ausbauen.

Osterburg. - Mehr als 500 Euro im Jahr sollen Haushalte in Osterburg sparen, wenn sie sich an das Fernwärmenetz der Stadt anschließen lassen. Die Stadtwerke werben derzeit mit einer Beispielrechnung bei Hausbesitzern in der Biesestadt. Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt ist demnach sogar eine Ersparnis von bis zu 800 Euro im Jahr möglich. Die Volksstimme hat sich das Beispiel genauer angesehen.