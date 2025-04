Gebackener Stint mit Algensalat aus der „Güldenen Pfanne“ Havelberg. Wer möchte mal probieren? Am Montag, 14. April, ab 13 Uhr in der Salzkirche Seehausen.

Seehausen. - „Die Altmark kocht“ erstmals in Seehausen. Das seit 2016 vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Altmark und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Magdeburg veranstaltete Gastroevent macht am Montag in der Salzkirche Seehausen Station. Zwischen 13 und 15 Uhr können Interessierte dort schlemmen und staunen, kündigt Organisator Manfred Hippeli an. Er ist der Inhaber des Restaurants „Güldene Pfanne“ in Havelberg und kredenzt auch selbst etwas in Seehausen, nämlich gebackene Stinte auf Kichererbsenstampf. Dazu wird Algensalat serviert.