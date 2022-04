Glocke soll wieder in Dobbrun erklingen: Helfer räumen im Kirchturm auf

Seit Ende 2016 bleibt die Glocke der Dobbruner Kirche stumm. Ihr Schweigen soll noch 2021 enden. Erneuerungsarbeiten sind geplant. Um bei der Finanzierung zu helfen, haben Einwohner eine Spendensammlung angestoßen. Und sie legen für dieses Projekt auch Hand in der Kirche an.

Dobbrun - 20 Dobbruner packten am Sonnabend im Turm ihrer Kirche an. Mehrere Frauen und Männer befreiten die unterste Ebene von Brettern, Bauschutt und anderem Unrat, der sich im Lauf der Zeit dort angesammelt hatte. Gleichzeitig säuberte eine weitere Gruppe die Glockenebene des Kirchturms. Mit dieser Aufräumaktion wurden Erneuerungsarbeiten vorbereitet, die die Glocke des Gotteshauses wieder zum Läuten bringen sollen. Denn die vermutlich Anfang des 15. Jahrhunderts gegossene Bronzeglocke lässt seit fünf Jahren nicht mehr von sich hören. Ursache dafür seien Schäden an Teilen des vermutlich im Jahr 1793 gezimmerten Glockenstuhls. Insbesondere die Aufhängung müsse erneuert werden, sagte Pfarrer Gordon Sethge.