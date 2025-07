Bildung in Sachsen-Anhalt Neue Leiterin für Förderschule im Harz: Welches geplante Projekt die Schüler bald freuen könnte

Die Marianne-Buggenhagen-Schule in Darlingerode erhält nach 20 Jahren eine neue Leitung. Wer den Posten in der Förderschule für Körperbehinderte übernimmt und welches Schulhofprojekt bald für Spaß und Bewegung in den Pausen sorgen könnte.