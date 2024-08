Der international tätige Metallbauer und - veredler Graepel will an seinem Standort Seehausen (Kreis Stendal) wachsen. Der Stadtrat nimmt Stellung zu seinen Plänen.

Zufahrt zum Graepel-Standort Seehausen. Das Unternehmen hat sich schon oft mit Spenden in die Stadt eingebracht. Und will nun innerhalb des bestehenden Firmengeländes wachsen.

Seehausen. - Der Metallveredler und -bauer Graepel will an seinem Standort in Seehausen expandieren. Das Unternehmen plant eine neue Produktionshalle auf dem Firmengelände.