Großes Ereignis steht in Hohenberg-Krusemark vor der Tür

Die Sektkorken können knallen: Die mehr als einjährige Bauphase ist vorbei. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) setzte in Hohenberg-Krusemark ein besonderes Projekt um und investierte rund drei Millionen Euro.

Arbeiten auf dem Außengelände des neuen Hauses in Hohenberg-Krusemark. Die Kita erhält einen großzügigen Spielbereich.

Hohenberg-Krusemark - Die Vorfreude steigt von Tag zu Tag, nun steht der Einzug in die neuen Räume bevor. Am 1. November werden die Mädchen und Jungen der Kindertagestätte aus Hohenberg-Krusemark ihr neues Domizil in Beschlag nehmen. Die alte Kita ist bereits abgeschlossen.