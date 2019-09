Für ein Herbstfest öffnete die Grundschule Goldbeck ihre Tür. Die Premiere war ein voller Erfolg.

Goldbeck l Bei Schulleiter Jens-Uwe Marquardt stieß der Elternrat auf offene Ohren, als die Idee für das Fest aufkam, denn als Schulleiter in Iden hatte er mit Herbstfesten schon Erfahrung. Zum 16. Mal ging dort kürzlich das Fest über die Bühne.

Lehrer, Eltern und Schüler setzten alles daran, den Tag so gut wie möglich vorzubereiten. Das Programm mit Liedern und Gedichten lag in den bewährten Händen von Musiklehrerin Hella Heidenreich.Auf dem Schulhof ging im Anschluss richtig die Post ab. Ronny Worm hatte als Jugendwart der Feuerwehr Rochau mit seinem Team eine Station mit Kübelspritze aufgebaut, an der die Kinder viel Spaß hatten. Der VfL Wolfsburg, mit dem die Grundschule seit langem eine Partnerschaft pflegt, kam mit einem Freizeitmobil. Die Polizei vertrat Regionalbereichsbeamter Mirko Behrend aus Arneburg mit Fingerabdruck-Karte, einem Verkehrsquiz und vielen Infos zur Prävention.

Natürlich wollten sich die Goldbecker Schüler selbst auch einbringen. Alicia Rausch, die inzwischen schon in die 5. Klasse in der Sekundarschule besucht, verstärkte den Flohmarkt. Jede Klasse war für einen Stand verantwortlich. Mit Kaffee, Kuchen und Bratwurst sorgten sie für das kulinarische Wohl. Zu entdecken gab es im Schulgebäude außerdem allerhand. Wie Marquardt während des Programms ankündigte, konnten sich die Besucher mit Hilfe des Bauplans ein Bild von der neuen Schule machen, die im kommenden Sommer bezogen werden soll. In den Klassenräumen stellten die Schüler ihre Werke aus. Großer Beliebtheit erfreuten sich auch die Chroniken.

Bilder Ronny Worm begeistert Ole Kevin und Linus für die Feuerwehr. Der Einsatz der Kübelspritze klappte schon mal. Foto: Astrid Mathis



Mit herbstlichen Liedern und Gedichten starteten die Schüler ihr Fest. Premiere gelungen! Foto: Astrid Mathis



Die Maltische kamen natürlich besonders bei den Mädchen an. Bei Astrid Reichardt konnten sie mit Ton arbeiten. Foto: Astrid Mathis



Bei Revierförster Gunnar Schulze und Astrid Reichardt (Drachentöpferei) konnten die Kinder selbst aktiv werden. Mit Hüpfburg, Kinderdisko und Tombola mit Rundflug als Hauptgewinn ließen die Organisatoren schließlich keine Wünsche offen. Die Premiere verlief erfolgreich. Dazu haben viele beigetragen, so Jens-Uwe Marquardt, der sich namens der Goldbecker Grundschule bei allen Helfern und Sponsoren bedankte.