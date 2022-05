Von Mut und Schutt Haussanierung: Wie zwei Frauen aus Werben (Elbe) gemeinsam ihre Baustellen in der Altstadt rocken

Wer will fleißige Handwerkerinnen sehen? Wenn auch nicht vom Fach, sind Anna Radtke (59) und Ute Siedenhans (55) doch am handwerkeln. Jede in ihrem Haus und ganz oft auch zusammen - Kurzbericht von einer „Frauenbaustelle“.