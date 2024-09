Der Wasserverband Osterburg-Stendal schließt die Bauarbeiten in Flessau ab. Die Planung für nachfolgende Projekte ist bereits angelaufen. Wofür Fördergeld gebraucht wird.

Nico Schulz und Mathias Ploewka (3. und 5. von links) nahmen in Flessau die Wasserleitung vor Mitarbeitern des Wasserverbandes Stendal-Osterburg und der Baufirma Rühlmann in Betrieb.

Flessau. - Eine Weile profitieren sie schon davon, aber gestern erst wurde die neue Wasserleitung in Flessau offiziell in Betrieb genommen. Jahrelang hielt die Trinkwasserversorgungsleitung von Flessau nach Klein Ballerstedt die Einwohner der Dörfer in Schach.