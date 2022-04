Hohe Garbe: Neue Gräben springen schon bei kleiner Flut an

Westlich des renaturierten Abgrabungsgewässers (links), das beim Deichbau zu DDR-Zeiten in der „Hohen Garbe“ entstand, wird derzeit eine neue Flutrinne ausgehoben, die etwa ab einem Elbpegel von 3,80 Metern (gemessen bei Wittenberge) von der Insel Kälberwerder aus mehr Frischwasser in die Auenlandschaft leitet.

Wanzer - Mit der „Hohen Garbe“ hat das BUND-Auenzentrum Burg Lenzen in den vergangenen Jahren einen der großen Vertreter der Hartholz-Auenwälder an der Mittelelbe wiederbelebt. Die derzeitigen Bauarbeiten an einer weiteren Flutrinne könnten das sogenannte „i-Tüpfelchen“ werden, weil sie zu einer noch besseren Vernetzung zwischen dem Strom und der „Hohen Garbe“ führen sollen, heißt es in einer Mitteilung der Naturschützer zum Jahresende.