Tiere Hunde: Labrador Retriever ist die beliebteste Rasse in Osterburg

In der Einheitsgemeinde Osterburg sind 1100 Hunde gemeldet. Am häufigsten vertreten und demnach am beliebtesten sind der Labrador Retriever, der Deutsche Schäferhund und der Jack Russel Terrier. Doch wer sich ein Tier anschafft, sollte auch genau wissen, wie man sich um den vierbeinigen Begleiter kümmert.