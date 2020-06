Handy, Navi, Trinken: Die Polizei hat in Osterburg ein Plakat aufgehängt, das vor Ablenkung im Straßenverkehr warnt.

Osterburg l „Neue Nachricht? Kann warten“ – so steht es auf einem Plakat, das der Osterburger Regionalbereichsbeamte (RBB) Polizeihauptmeister Mario Grünwald am Freitag vor der Total-Tankstelle angebracht hat. Die Aktion ist Teil einer landesweiten Kampagne zum Thema Ablenkung. Denn nur mal schnell die Nachrichten im Handy zu kontrollieren, kann tödlich sein. Laut Polizeirevier Stendal genügt bereits eine Sekunde Ablenkung, „um bei 50 km/h 14 Meter im Blindflug unterwegs zu sein“. Bei einem Drittel der Unfälle spiele Unaufmerksamkeit eine Rolle, heißt es in der Mitteilung. Verkehrsteilnehmer seien durch Handys „motorisch, visuell und mental“ abgelenkt. Und trotzdem verzichte laut einer repräsentativen Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrates lediglich die Hälfte der Autofahrer am Steuer komplett auf das Telefonieren. 30 Prozent nutzen zumindest eine Freisprechanlage, 15 Prozent telefonieren trotz Verbots mit dem Handy am Ohr. „Doch auch der Griff zur Wasserflasche oder das Aufheben eines Spielzeugs können das Fahrzeug schnell aus der Spur bringen.“ Die Kampagne richtet sich jedoch nicht nur an Autofahrer, auch Radfahrer und Fußgänger lassen sich vor allem durch Handys ablenken. Rund ein Drittel aller Fußgänger, die von ihrem Mobiltelefon abgelenkt waren, sind bereits in eine brenzlige Situation geraten. Auch in Osterburg, wo jetzt davor gewarnt wird.